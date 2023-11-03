Центр спортивных единоборств в Ярославле начнут строить в 2024 году

В Ярославле в следующем году начнут строить центр спортивных единоборств на улице Панина. Соответствующее соглашение подписано между мэрией Ярославля и ПАО «Автодизель». Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Телеграм Фото: Артем Молчанов, Телеграм

«Соглашение о строительстве центра спортивных единоборств подписали с ПАО «Автодизель». Спортивный центр расположится на улице Панина рядом с новым ФОКом. Строительство центра спортивных единоборств начнется в 2024 году»,— написал мэр.

Господин Молчанов отметил, что центр построят в рамках социальной программы завода. Трехстороннее соглашение о реализации разработанной ЯМЗ социальной программы было подписано с ярославским правительством и мэрией в августе 2023 года. Программа завода «Новый социальный вектор» была создана на основе предложений сотрудников. Ее цель — комплексное благоустройство, модернизация и строительство новых социальных объектов в Дзержинском и Заволжском районах Ярославля, где в основном проживают работники предприятия.

Алла Чижова