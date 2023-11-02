В Ленобласти на вице-мэра Ивангорода завели дело из-за срыва отопительного сезона

Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело в отношении первого замглавы администрации Ивангорода в Ленинградской области по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Чиновнику вменяют причастность к срыву отопительного сезона в муниципалитете. Согласно сайту городского поселения, эту должность занимает Алексей Сыровский.

По версии следствия, зная об отсутствии актов проверки систем теплоснабжения многоквартирных жилых домов, фигурант не принял меры к проведению ремонтных работ и подписал паспорта готовности объектов, что привело к череде аварий, в результате которых граждане были вынуждены замерзать в своих квартирах.

«Противоправные действия должностного лица в виде незаконного подписания паспортов явились прямой причиной наступления тяжких последствий в виде произошедших в системах теплопотребления аварий в период с 1 октября 2023 года по 1 ноября 2023 года, повлекших полную неспособность подачи теплоснабжения проживающим гражданам»,— сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

В администрации муниципального образования, а также по месту жительства подозреваемого были проведены обыски. Сам чиновник задержан. На заседании по избранию меры пресечения следствие будет просить суд отправить его под домашний арест, уточнили в комитете. Помимо этого главе городской администрации Александру Соснину прокуратурой вынесено представление.

В конце октября областная прокуратура по жалобам горожан осмотрела 20 многоквартирников в Ивангороде и Кингисеппе, в которых установила факты ненадлежащей подготовки жилфонда к отопительному периоду.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург