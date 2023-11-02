«Чиновники не имеют права не пущать»

КПРФ в Татарстане не удалось согласовать с местными властями проведение автопробегов в Казани и Набережных Челнах (среди заявленных тем была поддержка специальной военной операции (СВО) РФ на Украине). На это пожаловался лидер региональных партийцев Хафиз Миргалимов, указав, что чиновники отклонили заявки якобы из-за ограничений по коронавирусу. В других городах республики коммунисты смогли проехаться «по главным улицам с красными флагами в сопровождении ГАИ». На заседании Госсовета господин Миргалимов возмутился, что исполнение закона о публичных мероприятиях «выборочно». Его поддержал спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, попросив «усилить контроль» за согласованием акций на местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

О проблемах с проведением автопробегов в Татарстане глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов заявил на сессии Госсовета при обсуждении поправок в региональный закон о митингах. «Исполнение как федерального, так и татарстанского закона не всегда на высоте»,— сказал депутат. По его словам, коммунисты подавали несколько уведомлений о проведении автопробегов. «В одном городе разрешают, в другом — нет»,— посетовал он.

По словам господина Миргалимова, заявки отклонялись из-за ковидных ограничений, хотя, как он выразился, «ковид куда-то ушел или куда-то его закрыли». Он потребовал, чтобы была «ясность и четкость исполнения закона, который действует в целом по РФ, а не выборочно».

«Вот в Чистополе у нас 15 машин прошли? Прошли. Работники полиции сопровождали? Сопровождали. А в Казани — нет, в Набережных Челнах — нет. В Нижнекамске тоже прошли»,— сказал глава фракции. Он считает, что «закон должен быть один и един везде», в том числе в муниципальных образованиях. «Чиновники не имеют права запрещать, не пущать, не разрешать»,— сказал коммунист. «Чтобы граждане могли свое недовольство, в хорошем понимании этого слова, выразить на шествиях, демонстрациях, в том числе на автопробегах»,— заключил он.

Как выяснил «Ъ-Казань», в основном автопробеги, которые коммунисты смогли провести, были в поддержку спецоперации РФ на Украине. В сентябре заявки на такие же автопробеги партийцы подавали в Казани и Набережных Челнах, но чиновники отказали в согласовании. «В поддержку СВО, в поддержку решения президиума по ценообразованию, решения президиума по выборной кампании. Разные темы у нас были за эти полгода»,— подтвердил «Ъ-Казань» господин Миргалимов. Он добавил, что при этом автопробеги удалось провести также в Бугульме и Альметьевске. «Я в Чистополе сам участвовал. Мы почти час ездили по главным проспектам, по главным улицам с красными флагами в сопровождении ГАИ. Это было очень приятно»,— рассказал лидер коммунистов республики.

Напомним, региональный закон о публичных мероприятиях действует с 2013 года. В этом году Госсовет Татарстана установил, что акции нельзя проводить только там, где они ограничены федеральным законом: вокзалы, аэропорты, пристани, образовательные и медицинские организации, здания органов соцзащиты, детские и спортивные площадки, территории органов публичной власти, культовые здания и сооружения. Дополнительные ограничения в республике вводить не стали.

Закон также предусматривает проведение публичных мероприятий «на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования», то есть автопробегов. Уведомление об автопробеге должно быть согласовано не только с местными властями, но и с министерством транспорта и дорожного хозяйства республики. В автопробеге может принять участие от 15 до 45 машин, в зависимости от их категории. В среду на заседании Госсовета депутаты внесли в закон уточнение в связи с появлением в РФ новых категорий ВЕ и СЕ (легковые и грузовые автомобили с прицепом): для них было установлено максимальное ограничение на участие в автопробеге — не более 15 транспортных средств.

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин счел обоснованными жалобы коммунистов. Он попросил министра транспорта республики Фарита Ханифова и руководство профильного комитета в парламенте «иметь в виду» замечания КПРФ. «Надо после принятия уточнений в закон усилить контроль, чтобы он исполнялся полностью во всех подразделениях нашей республики — районах, городах Татарстана»,— наказал он.

Кирилл Антонов