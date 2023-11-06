Динамика цен на аренду квартир на крупнейших региональных рынках России

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|Локация
|Однокомнатные квартиры
|Двухкомнатные квартиры
|Средняя ставка аренды (тыс. руб./мес.)
|Динамика (%)
|Средняя ставка аренды (тыс. руб./мес.)
|Динамика (%)
|ноя.22
|окт.23
|ноя.23
|За месяц
|За год
|ноя.22
|окт.23
|ноя.23
|За месяц
|За год
|Москва
|45,4
|52,4
|54
|3%
|19%
|73,3
|97,5
|101,6
|4%
|39%
|Санкт-Петербург
|29,8
|34,9
|36,2
|4%
|21%
|48
|57,4
|56,6
|-1%
|18%
|Екатеринбург
|21,8
|29,2
|29,5
|1%
|35%
|30,2
|41,6
|39,8
|-4%
|32%
|Нижний Новгород
|20,6
|28,4
|29,3
|3%
|42%
|34,3
|36,5
|37,1
|2%
|8%
|Новосибирск
|21,7
|28,3
|28,5
|1%
|31%
|30,1
|38,1
|34,4
|-10%
|14%
|Ростов-на-Дону
|21,7
|25,2
|27,1
|8%
|25%
|37,9
|40,2
|40,8
|1%
|8%
|Казань
|22,2
|25
|26
|4%
|17%
|32,8
|37,9
|39,1
|3%
|19%
|Краснодар
|21,9
|26,9
|25,8
|-4%
|18%
|34,9
|45,4
|48,4
|7%
|39%
|Красноярск
|19,8
|24,3
|23,6
|-3%
|19%
|28,8
|39
|37,6
|-4%
|31%
|Самара
|19,1
|24,3
|23,5
|-3%
|23%
|26
|36,7
|37
|1%
|42%
|Уфа
|17,1
|20,8
|21,4
|3%
|25%
|23,3
|27,2
|27,2
|0%
|17%
|Воронеж
|16,3
|20
|20,8
|4%
|28%
|25,7
|32,5
|30,9
|-5%
|20%
|Челябинск
|14,2
|19,8
|20,7
|5%
|46%
|23,1
|27,5
|30,2
|10%
|31%
|Волгоград
|16,3
|21,1
|20,6
|-2%
|26%
|27
|28,9
|30
|4%
|11%
|Пермь
|16,9
|20
|20,6
|3%
|22%
|25,3
|35,2
|32,8
|-7%
|30%
|Омск
|15,7
|18,7
|19,2
|3%
|22%
|21,7
|27
|28,9
|7%
|33%
|Московская область
|30,6
|31,9
|32,4
|2%
|6%
|42
|45,2
|45,6
|1%
|9%
|Ленинградская область
|21,3
|23,1
|22,9
|-1%
|8%
|29
|32,1
|30,1
|-6%
|4%