Динамика цен на аренду квартир на крупнейших региональных рынках России

Локация Однокомнатные квартиры Двухкомнатные квартиры Средняя ставка аренды (тыс. руб./мес.) Динамика (%) Средняя ставка аренды (тыс. руб./мес.) Динамика (%) ноя.22 окт.23 ноя.23 За месяц За год ноя.22 окт.23 ноя.23 За месяц За год Москва 45,4 52,4 54 3% 19% 73,3 97,5 101,6 4% 39% Санкт-Петербург 29,8 34,9 36,2 4% 21% 48 57,4 56,6 -1% 18% Екатеринбург 21,8 29,2 29,5 1% 35% 30,2 41,6 39,8 -4% 32% Нижний Новгород 20,6 28,4 29,3 3% 42% 34,3 36,5 37,1 2% 8% Новосибирск 21,7 28,3 28,5 1% 31% 30,1 38,1 34,4 -10% 14% Ростов-на-Дону 21,7 25,2 27,1 8% 25% 37,9 40,2 40,8 1% 8% Казань 22,2 25 26 4% 17% 32,8 37,9 39,1 3% 19% Краснодар 21,9 26,9 25,8 -4% 18% 34,9 45,4 48,4 7% 39% Красноярск 19,8 24,3 23,6 -3% 19% 28,8 39 37,6 -4% 31% Самара 19,1 24,3 23,5 -3% 23% 26 36,7 37 1% 42% Уфа 17,1 20,8 21,4 3% 25% 23,3 27,2 27,2 0% 17% Воронеж 16,3 20 20,8 4% 28% 25,7 32,5 30,9 -5% 20% Челябинск 14,2 19,8 20,7 5% 46% 23,1 27,5 30,2 10% 31% Волгоград 16,3 21,1 20,6 -2% 26% 27 28,9 30 4% 11% Пермь 16,9 20 20,6 3% 22% 25,3 35,2 32,8 -7% 30% Омск 15,7 18,7 19,2 3% 22% 21,7 27 28,9 7% 33% Московская область 30,6 31,9 32,4 2% 6% 42 45,2 45,6 1% 9% Ленинградская область 21,3 23,1 22,9 -1% 8% 29 32,1 30,1 -6% 4%