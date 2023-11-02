ХК «Сочи» проиграл «Амуру» на домашнем стадионе

Хоккейный клуб «Сочи» проиграл «Амуру» в четвертом матче домашней серии. Встреча во дворце спорта «Большой» закончилась со счетом 1:3.

Единственную шайбу от сочинской команды забросил Матвей Мичков. В команде соперников голы забили Алексей Волгин, Егор Коршков и Кирилл Панюков.

Для «Сочи» поражение стало седьмым в восьми последних матчах. Сейчас команда с 25-ю очками опустилась на восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.

Татьяна Ручкина

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