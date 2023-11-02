«Амкар» готов помочь близким погибшего в ДТП футболиста

Все вырученные средства с продажи билетов на игру с «Челябинском» 11 ноября пойдут семье Кирилла Кочетова. Об этом говорится на официальном сайте «Амкара». По мнению организаторов акции, болельщики или просто пермяки смогут таким образом помочь родным Кирилла. Не нужно будет делать денежных переводов, а следует просто прийти на игру и купить билет. Сейчас билеты доступны только в онлайн-продаже — в фаншопе появятся во вторник, 7 ноября.

Ночью с 11 на 12 октября на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП: в аварию попали четыре пермских футболиста. Воспитанник и экс-футболист «Амкара» Евгений Ситников скончался на месте, форвард Кирилл Кочетов ушёл из жизни 1 ноября, не приходя в сознание. Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьезных повреждений. Все четыре футболиста в этом сезоне выступали за нижнетагильский «Уралец-ТС» во Второй лиге Б.

Матч состоится 11 ноября на стадионе «Звезда» в 16:00.