В Ярославле продают здание бывшего роддома

В Ярославле на продажу выставили здание бывшего родильного дома на улице Красноперекопской. Сейчас его продают за 42 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный портал «ГИС Торги» Фото: Официальный портал «ГИС Торги»

В начале 20 века в здании располагались детские ясли комбината «Красный Перекоп», потом — родильный дом. Несколько лет оно пустует и разрушается. Его включили в план приватизации в прошлом году. В конце 2022 года бывший роддом пытались продать, но заявок на аукцион не поступило. Имущество находится в собственности Ярославской области.

27 октября трехэтажное здание площадью 1,4 тыс. кв. м. вместе с участком (4,1 тыс. кв. м.) выставили на продажу за 42 млн руб. Общий состав лота включает участок (9,9 млн руб.), здание (31,3 млн руб.) и ограждение (663 тыс. руб.).

Заявки на торги принимаются до 29 ноября, аукцион состоится 4 декабря.

Алла Чижова