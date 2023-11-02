Мотоциклиста из Щербиновского района осудили на 5,5 лет за гибель пасынка в ДТП

Мотоциклиста из станицы Старощербиновской осудили на 5,5 лет за резонансное ДТП, в котором погиб его пасынок. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Вечером 13 августа 2023 года 22-летний местный житель ехал на скутере со своим 5-летним пасынком. Мальчик не был обеспечен специальным удерживающим устройством и защитным мотошлемом. Двигаясь по второстепенной дороге, водитель не уступил дорогу машинам, движущимся по главной дороге, и не снизил скорость. В итоге скутер столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП мальчик скончался на месте происшествия.

Было установлено, что водитель не получал водительские права. Щербиновский районный суд признал отчима ребенка виновным по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшим по неосторожности смерть человека, лицом, не имеющим права управления транспортными средствами). Суд назначил ему срок и запретил на 2,5 года управлять транспортом.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram