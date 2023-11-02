«Лучшему предпринимателю» дали четыре года

Известный в Ульяновской области предприниматель Сергей Курков, развивавший свой бизнес в сферах здравоохранения, поставок медоборудования, строительстве и обращения с ТКО, признан судом виновным в даче взятки региональному министру здравоохранения и приговорен к четырем годам колонии строгого режима. Обвинение, запросившее наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, в целом приговором удовлетворено. Обвиняемый вину не признал и заявил суду, что «перед законом и перед Богом честен и чист». Защита настаивает на полной невиновности Сергея Куркова, считая инкриминируемые ему деяния провокацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В четверг, 2 ноября, Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор, вынесенный известному в регионе предпринимателю Сергею Куркову, обвиняемому в передаче взятки в размере 2 млн руб. региональному министру здравоохранения Александру Гашкову за принятие положительного решения по закупкам медоборудования в интересах ГК «Альянс клиник» (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Сергей Курков — владелец и совладелец 16 компаний, работающих в сферах здравоохранения, строительства и архитектуры, недвижимости, обращения с ТКО. Владеет одной из крупнейших в регионе группой компаний «Альянс клиник». В прошлом был секретарем комитета комсомола треста «Спецстрой», заместителем начальника штаба ЦК ВЛКСМ по строительству Ульяновского авиационно-промышленного комплекса, в 1991 году ушел в бизнес. В 2011-м на региональном бизнес-форуме стал победителем в номинации «Лучший предприниматель в сфере здравоохранения».

По версии следствия, 1 июля 2022 года Сергей Курков передал министру 2 млн руб. «за принятие положительного решения о признании обоснованной закупки дорогостоящего медоборудования для нужд ГУЗ „Барышская РБ“ и ГУЗ „Областной клинический онкологический диспансер“ по предложенным им ТЗ». Перед этим, звучит в обвинительном заключении, на встречах с министром Сергей Курков говорил о своей готовности передать Александру Гашкову 10-15% от стоимости контрактов. Министр обратился к сотрудникам УФСБ, те в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), снабдили господина Гашкова соответствующей аппаратурой, зафиксировав и разговоры министра с предпринимателем, и сам факт передачи денег. После этого, уже 8 июля, Александр Гашков уволился по собственному желанию (сейчас он является министром здравоохранения Камчатского края, там же в ранге замминистра работает теперь и Андрей Дадианов, работавший в Ульяновске первым замом Александра Гашкова и приговоренный год назад к году ограничения свободы за использование при трудоустройстве в минздрав подложного документа).

Задержан Сергей Курков был 25 августа 2022 года, в суд дело направлено через год, 15 августа 2023 года. Ни в ходе следствия, ни в суде обвиняемый вину не признал. Он утверждал, что господин Гашков, зная, что увольняется, попросил у него взаймы 2 млн руб., и он дал их министру под честное слово. Адвокат Сергея Куркова Андрей Киреев настаивает на полной невиновности своего подзащитного. По его мнению, в отношении Сергея Куркова была совершена преднамеренная провокация. Он отмечает, что давать взятку министру, зная, что тот покидает свой пост, «бессмысленно». Господин Киреев подчеркивает, что в представленных записях разговоров подзащитного с министром, полученных в ходе ОРМ, нет нигде предложений предпринимателя о взятке, в то же время там есть информация, которую обсуждал обвиняемый с министром, о том, как замминистра Андрей Дадианов склонял Сергея Куркова к передаче взятки 40 млн руб. вице-премьеру Сергею Кучицу с целью дальнейшего шантажа вице-премьера, «от чего Курков категорически отказался, но следствие на эту информацию не отреагировало». Адвокат также отмечал в суде, что Сергею Куркову силовики предлагали дать показания против зампрокурора области Максима Гришина в обмен на свободу, «но Курков категорически отказался, что было воспринято соответствующим образом». Господин Киреев полагает, что «министр ранее сам стал объектом ОРМ по фактам поставок медоборудования другими компаниями», «и это могло стать мотивом для совершения провокации — чтобы уйти от ответственности».

В ходе рассмотрения дела в суде было раскрыто содержание разговоров министра с предпринимателем, тайно записанных Александром Гашковым (министр говорил, что делал записи на свой телефон, который потом «потерял», но по данным экспертов защиты, записи сделаны на том же спецоборудовании, которое использовалось для ОРМ, и на этих записях есть признаки монтажа). Это стало одним из редких случаев, когда через суд стала известна расшифровка скрытых записей, на которых вперемежку с нецензурными выражениями из уст обоих звучали нелестные характеристики в отношении чиновников и политиков, а также такие многозначащие фразы как «вся благодарность отдана», «заносят через Рому», «стандартно, 10». Там же фигурировал некто «папа», поручения которого выполнялись. В ходе суда свидетели обвинения — сотрудники больниц подтвердили доводы обвинения о том, что ТЗ на закупку оборудования могло быть изменено под интересы Сергея Куркова. В то же время свидетели защиты, в том числе эксперты, утверждали, что итоговое ТЗ не отличалось от ТЗ, принятого в минздраве в апреле.

Защита настаивала на том, что, согласно лингвистической экспертизе аудиозаписей, именно министр пытался на встрече побудить Сергея Куркова к даче взятки, неоднократно повторяя слова «благодарность», «стандартно, 10» и т.д.

Кроме того, защита настаивает на том, что ОРМ проводились с грубым нарушением законодательства как в случае с зампрокурора области, к которому ходил Александр Гашков, пытаясь прекратить проверки, которые могут привести к его отставке, так и в случаях записей разговоров с Сергеем Курковым.

Гособвинитель Игорь Рябов в прениях просил суд критически отнестись к заявлениям и показаниям подсудимого и свидетелей защиты. «Суду были предоставлены достаточные доказательства виновности Сергея Куркова. Сомнений в его виновности нет», — сказал «Ъ-Волга» господин Рябов. Главными доказательствами он считает материалы ОРМ, аудиозаписи встреч Сергея Куркова с министром, «а также протоколы комиссий по утверждению ТЗ, откорректированные в интересах обвиняемого». Заявления защиты о признаках монтажа на аудиозаписях он считает «необоснованными», отметив, что у обвинения есть своя экспертиза, которая говорит об обратном.

Суд согласился с доводами обвинения и признал Сергея Куркова виновным в даче взятки, приговорив его к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 8 млн руб. После зачтения приговора 60-летнему Сергею Куркову стало плохо, он упал. Срочно высказали бригаду скорой помощи. Медики обсуждали вопрос возможной госпитализации, однако в конечном итоге осужденный был направлен в СИЗО-1 Ульяновска.

Адвокат Андрей Киреев сказал «Ъ-Волга», что «защита считает приговор незаконным и обязательно обжалует его».

Игорь Рябов сказал, что прокуратура в целом удовлетворена решением суда, но окончательное решение о согласии с приговором или его обжаловании будет принято после изучения полного текста документа.

Сергей Титов, Ульяновск