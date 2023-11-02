В Сочи задержали мать, перевозившую ребенка под алкоголем и наркотиками

В Сочи задержали женщину, которая вела автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, в салоне машины находился ее ребенок.

Полицейские остановили Volkswagen Tiguan в Красной Поляне на улице Турчинского для проверки документов. За рулем находилась 36-летняя жительница Сочи с явными признаками алкогольного опьянения.

Алкотестер показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Однако женщина не согласилась с показаниями прибора и потребовала пройти процедуру в медучреждении. Повторный анализ провели в сочинском наркодиспансере. Он подтвердил результат алкотестера, а также выявил в ее организме наличие запрещенного вещества.

Госавтоинспекторы составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ. Теперь женщину будут судить. Ребенка передали законным представителям.

Татьяна Ручкина

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