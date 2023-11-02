«Прошкола» может построить в Белгородской области школу на 750 мест к 2025 году

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о планах по строительству в микрорайоне Репное облцентра школы на 750 мест. Проект может быть реализован в рамках концессионного соглашения с ООО «Прошкола» (проект группы ВЭБ.РФ и ГК «Просвещение» по строительству школ в регионах), отметил глава региона в ходе «большой прямой линии».

«Мы такую заявку уже подали, сейчас наши документы на рассмотрении. Мы первый в стране регион, который подал заявку на строительство школ в рамках концессионного соглашения с ООО “Прошкола”. Мы первый регион, который по этому проекту уже три школы такие построил. У нас хорошая кредитная история, поэтому я уверен, что наша заявка будет одобрена. Если это произойдет в первой половине 2024 года, то в 2025 году такая школа уже будет сдана в эксплуатацию»,— заметил господин Гладков.

В 2022 году региональные власти подписали с «Прошколой» соглашение о возведении в регионе еще четырех школ вдобавок к ранее построенным трем. Объем инвестиций в эти четыре школы должен был составить 7 млрд руб. Учреждения должны появиться в микрорайонах Стрелецкое-23, Центральный (в поселке Северный), Наследие (Дубовское сельское поселение) и Юго-Западный-1 (Белгород).

Олег Мухин

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