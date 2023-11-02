В Саратовской области может появиться социальная карта жителя

Заместитель председателя правительства Саратовской области Сергей Егоров рассказал в прямом эфире о планах на ввод в регионе социальной транспортной карты.

«В дальнейшем наша транспортная карта может быть встроена в социальную карту. Практика показывает, что транспортная карта востребована, и социальная карта тоже может стать удобной для нашего населения», — полагает господин Егоров.

Речь идет о возможном расширении проекта транспортной карты до социальной карты саратовца.

Дарья Васенина

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