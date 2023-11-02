В Анапе начали готовить место для центра пляжных видов спорта

На центральном пляже Анапы начали выравнивать территорию под установку центра пляжных видов спорта. Как сообщает пресс-служба мэрии, после подготовки площадки начнется монтаж оборудования.

«Некапитальное сооружение включит 2 поля для пляжных футбола, гандбола и самбо, трибуны на 1200 мест, 2 площадки для пляжного волейбола»,— отметили в мэрии Анапы.

В 2022 году мэр курорта Василий Швец отмечал, что центр «укрепит имидж курорта как южной столицы активного отдыха и здорового образа жизни».

Татьяна Ручкина

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