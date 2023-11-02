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Коммерсантъ FM
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Житель Новороссийска задержан за планы вступить в террористическую организацию

В Новороссийске задержан 41-летний местный житель, который обвиняется в приготовлении к участию в деятельности террористической организации, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Мужчина намеревался перейти границу с Украиной и вступить в националистическую организацию.

По данным следствия, замысел о вступлении в ряды террористической структуры возник у мужчины летом. Он связался с представителями организации через интернет и получил инструкции для передвижения к месту назначения. Маршрут злоумышленника пролегал через Воронежскую и Белгородскую области, затем он намеревался пересечь государственную границу РФ. Однако гражданин не смог добраться до конечного пункта, поскольку его деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

При обыске дома у фигуранта дела была обнаружена литература националистического содержания. Житель Новороссийска задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Анна Перова, Краснодар

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