Пензенский министр встретился с предпринимателями Башмаковского района

В администрации Башмаковского района прошел пятый семинар по мерам поддержки бизнеса, организованный министерством экономического развития и промышленности Пензенской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Также бизнесмены пообщались с экспертами в области налогового законодательства и банковской сферы, со специалистами института развития Пензенской области и регионального министерства сельского хозяйства.

«Только Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области оказывается более 100 услуг для предпринимателей региона, а микрокредитной компанией «Поручитель» создано 15 кредитных продуктов с льготной процентной ставкой от 1% годовых в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», — говорится в релизе.

Министр экономического развития и промышленности Пензенской области Алмаз Хакимов обсудил с индивидуальными предпринимателями и руководителями ряда предприятий района перспективы развития в новых экономических реалиях и вопросы господдержки на 2024 года. В обсуждении приняли участие представители следующих компаний: АО «Башмаковский элеватор», АО «Башмаковский хлеб», СПК «Петровский», ООО «Преображение», ООО «Вектор», ООО «Восход», ООО «Башмаковский дорожник».

Следующая встреча господина Хакимова с представителями бизнеса состоится 15 ноября в Лопатинском районе.

Дарья Васенина

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