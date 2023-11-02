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Новороссийца будут судить за намерение вступить в террористическую организацию

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю предъявило 41-летнему жителю Новороссийска обвинение в приготовлении к участию в деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина, как полагает следствие, намеревался перейти границу с Украиной и вступить в группировку террористов и диверсантов.

Деятельность злоумышленника была выявлена и пресечена сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Следствие считает, что летом 2023 года у жителя Новороссийска возник преступный умысел на участие в запрещенной террористической организации. Мужчина связался с представителями военизированного объединения через интернет и сообщил данные о себе. Затем злоумышленник составил план действий, согласно которому он должен был приехать в Воронежскую область, а оттуда в Белгородскую, затем пересечь границу с Украиной и влиться в ряды террористической организации. Однако российские правоохранительные органы не дали ему возможности реализовать свой преступный умысел.

При обыске дома у гражданина была обнаружена и изъята запрещенная литература, а также иные материалы, представляющие интерес для следствия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Анна Перова, Краснодар

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