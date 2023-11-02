Жителя Новороссийска обвиняют в попытке участия в террористической организации

Жителю Новороссийска предъявили обвинение в приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, летом 2023 года 41-летний мужчина решил участвовать на территории Украины в запрещенной террористической организации. Он связался онлайн с представителями военизированного объединения и предоставил им свои данные. Мужчина собирался добраться из Новороссийска в Воронежскую, оттуда в Белгородскую область, а после пересечь границу для участия в террористической организации. Однако его задержали сотрудники пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

При обыске по месту жительства мужчины изъяли запрещенную литературу и другие материалы. На него завели уголовное дело за приготовление к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ в ред. ФЗ от 06.07.2016). Следователи намерены ходатайствовать о заключении мужчина под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

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