Саундтреки из мультфильмов Хаяо Миядзаки, Евгения Медведева на льду в «Кармен» и старт фестиваля «Дягилев P.S.»

Очередные выходные и следующая неделя будут наполнены в Санкт-Петербурге увлекательными спектаклями и необычными выставками. Разнообразить культурный досуг также можно будет концертами классической музыки и более современной. «Ъ-СПб» предлагает ознакомиться с программой мероприятий с 3 по 13 ноября в очередном пятничном обзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Руслан и Людмила»

Фото: Александринский театр Сцена из спектакля «Руслан и Людмила»

Фото: Александринский театр

Культурно провести вечер после завершения рабочей недели предлагает Александринский театр. На Основной сцене 3 ноября покажут премьеру спектакля «Руслан и Людмила» по сказке Пушкина в постановке молодого режиссера Антона Оконешникова. По его замыслу, этот спектакль — красочное представление для детей и взрослых. То, что надо во время школьных каникул.

Последнюю неделю в музее современного искусства «Эрарта» можно увидеть работы Даши Пирс на выставке «Даша Пирс. Финальный Штрих». В этих проектах автор создает фантастические миры, используя частички реальности. Даша Пирс сама определяет стиль своих фотокартин как «психореализм». Создательница хочет, чтобы зрители увидели в картинах повседневные мелочи, которые постоянно присутствуют в жизни людей, но порой остаются незамеченными.

Балет «Щелкунчик» дадут 4 ноября в концертном зале «Колизей-арены». На сцену выйдут артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Чайковского. По словам организаторов, этот спектакль — отличная возможность для знакомства детей с этим видом танца. Юных зрителей очарует сказочное содержание постановки, благодаря которой они смогут проникнуться магией балета. Завораживающие композиции Петра Ильича Чайковского еще больше усилят эффект от просмотра спектакля, давно ставшего классическим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки»

Фото: Nihon Television Network; Studio Ghibli Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки»

Фото: Nihon Television Network; Studio Ghibli

Для поклонников анимации Хаяо Миядзаки в концертном зале «Колизей-Арена» 4 ноября выступит Балтийский симфонический оркестр. Музыканты исполнят программу «Вселенная Миядзаки». Зрители услышат подборку лучших саундтреков из работ японского аниматора. Выступление будет сопровождаться видеоинсталляцией с эффектом полного погружения.

«Анимация Хаяо Миядзаки — настоящий праздник. Каждая картина японского режиссера — удивительный мир, многогранный и сложный, оттого одинаково увлекательный для детей и взрослых. Его сказки обращаются к самым глубоким слоям сознания на языке образов. Равноценно с анимацией и сюжетом, огромную роль здесь играет музыка»,— сообщают организаторы. В программе запланировано исполнение саундтреков из мультфильмов «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Навсикая из Долины ветров», «Ведьмина служба доставки», «Мой сосед Тоторо», «Порко Россо», «Со склонов Кокурико», «Ветер крепчает», «Могила светлячков», «Покемон».

Два дня, 4 и 5 ноября, займет фестиваль «День резидента» в пространстве «Севкабель Порт». Участники смогут ознакомиться с организациями, которые работают на территории кластера. В рамках мероприятия проведут мастер-классы по катанию на лонгборде, рисованию на пивном танкере, пошиву нижнего белья. Помимо этого, можно посетить лекции о дизайне и парфюмерии.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева исполнит главную роль в спектакле «Кармен». Мероприятие пройдет 5 и 6 ноября в Ледовом дворце. За постановку отвечает Илья Авербух. В ледовом шоу также выступят двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Кроме них зрители увидят на льду Александра Энберта, Татьяну Волосожар, Максима Маринина, Албену Денкову и Максима Ставиского. В спектакле дополнительно примет участие Елизавета Туктамышева.

В клубе А2 можно будет услышать рэпера ATL, при этом для петербуржцев есть возможность сходить на концерт и 5, и 6 ноября. Артист приедет в Петербург в рамках большого осеннего тура по России. Во время концерта зрители услышат композиции из альбомов «Марабу», «Лимб», «Кривой эфир», «Радио Апокалипсис» и других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт камерной музыки «Памяти великого художника»

Фото: Санкт-Петербургская филармония Концерт камерной музыки «Памяти великого художника»

Фото: Санкт-Петербургская филармония

На сцене Малого зала Санкт-Петербургской филармонии 6 ноября дадут концерт камерной музыки «Памяти великого художника», который посвящен композитору Петру Ильичу Чайковскому. Он пройдет в рамках VII фестиваля «Чайковский. Перезагрузка». Для зрителей исполнят два камерных сочинения — Второй струнный квартет Антона Аренского и Элегическое трио Сергея Рахманинова. На сцене выступят солисты ансамбля «Чистая классика» и квартета имени Римского-Корсакова. Организаторы также обещают, что зрители услышат вокальное сочинение Чайковского — песню «Легенда» на текст стихотворения Р. Стоддарда «Розы и шипы».

Солисты ансамбля «Чистая классика»: Наталия Савинова (меццо-сопрано), Ярослав Красников (скрипка), Виктор Козодов (виолончель), Виктор Ямпольский (фортепиано). В квартете имени Римского-Корсакова выступят Михаил Бондарев (скрипка), Екатерина Белисова (скрипка), Алексей Попов (альт) и Игорь Клыков (виолончель).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа Jukebox trio

Группа Jukebox trio



В понедельник, 6 ноября, в клубе «Космонавт» выступит группа Jukebox trio. Концерт приурочен ко дню рождения коллектива. Особенность их творчества заключается в исполнении песен за счет собственных голосов без привлечения музыкальных инструментов. Каждое их выступление отличается невероятным исполнительским мастерством, которое сочетается с магией звука и отличным настроением. Для зрителей концерта в Петербурге подготовили сюрпризы, а также обещают атмосферу, наполненную драйвом.

На сцене Мариинского театра 7 ноября представят оперу Модеста Мусоргского «Хованщина». Обещают, что Валерий Гергиев выступит в качестве дирижера. Надеемся, так и случится. Спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках. На сайте театра Леонид Баратов указан режиссером-постановщиком, Юрий Лаптев — режиссером. Премьерный показ на сцене Мариинки состоялся 7 ноября 1911 года. Тогда режиссером и исполнителем роли Досифея был Федор Шаляпин.

Продолжить поход по театрам можно со спектаклем «Казанова», поставленным по мотивам пьесы Марины Цветаевой «Приключение». На сцене ДК Горького его представит музыкальный театр имени Шаляпина. Эта история о том, как из юного повесы Джакомо вырос знаменитый похититель женских сердец Казанова. После любовных похождений он встречает девушку Генриэтту, в которую влюбляется без памяти. «Музыкальное полотно спектакля соткано из тончайших мелодий двух любящих сердец. Хрустальные аранжировки и невероятные голоса главных героев создают по-настоящему чувственную, пронзительную атмосферу, которую сменяют шумные эффектные номера в духе Стравинского»,— говорится в анонсе спектакля.

Вечер в середине рабочей недели предлагают провести 9 ноября на концерте «Historia De Un Amor» в «Колизей-Арене». На сцену выйдут Альберт Жалилов и Ангелина Сергеева. Впервые они выступили с совместной песней в программе «Романтика Романса» на канале «Культура». За музыкальное сопровождение будет отвечать Симфонический оркестр филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга под руководством дирижера Дмитрия Ноздрачева.

В Петербурге на неделе также расширится сеть художественно-исследовательского проекта «Слухи». Работы будут представлены сразу в двух коворкингах сети PAGE. Первая выставка 10 ноября появится в KAZANSKAYA-PAGE на Казанской улице, а вторая часть будет доступна в AVENUE-PAGE с 18 ноября. Авторы проекта решили осветить процессы, которые происходят с информацией при коммуникации. В частности, посетители увидят, как один и тот же текст или изображение по-разному воспринимается людьми. Художник Максим Има создал несколько графичных изображений для передачи следующему участнику проекта. В дальнейшем со ссылкой на первоисточник создаются копии до тех пор, пока круг не замкнется. По итогу вышло 12 работ, отражающих передачу и трансформацию информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет-феерия «Бал сказок»

Фото: БКЗ «Октябрьский» Балет-феерия «Бал сказок»

Фото: БКЗ «Октябрьский»

В БКЗ «Октябрьский» вновь покажут балет-феерию «Бал сказок». Постановку продемонстрируют 10 и 11 ноября 2023 года.

Зрителям обещают представить приключения в мире танца Волшебницы-Феи и юной балерины Маши, а также исполнить номера из любимых балетов: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жар-птица», «Корсар», «Шехеразада», «Конек-горбунок», «Золушка», «Фея кукол» в редакции Николая Цискаридзе.

На сцену выйдут Фарух Рузиматов и Гедиминас Таранда, Илзе Лиепа, Марина Вежновец и Юрий Ковалев, Игорь Колб, Рената Шакирова, Тимур Аскеров и другие. «Звездные артисты вовлекут вас в необыкновенный круговорот танца, чудесная музыка заставит в такт биться ваши сердца, а ожившие декорации усладят взор! Мы приглашаем вас вместе с детьми, родителями, любимыми, друзьями — ведь все мечтают хоть раз вернуться в сказочное детство»,— обещают организаторы.

В честь 200-летия со дня рождения композитора Антона Брукнера в Большом зале Петербургской филармонии 12 ноября состоится концерт в его честь «Антон Брукнер. Великий австрийский романтик». Организаторы уточняют, что будет более одной абонементной программы, так как за один концертный сезон невозможно сыграть все симфонии Брукнера.

Первый абонемент откроется Четвертой «Романтической» симфонией Брукнера и Фортепианным концертом Шумана. На сцене будет Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии под управлением Владимира Альтшулера. Солировать будет известный петербургский пианист Олег Вайнштейн. «За симфонией закрепилось название “Романтическая”, известны даже достаточно подробные программные трактовки ее содержания, против которых автор по крайней мере не возражал, в них — характерный для эпохи строй образов: гордые рыцари, сцены охоты и пиров, и — один из важнейших — образ природы и чувство единения с ней»,— говорится в анонсе мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пианист Алексей Гориболь

Фото: фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» Пианист Алексей Гориболь

Фото: фестиваль искусств «Дягилев. P.S.»

XIV Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» откроет 13 ноября программа пианиста Алексея Гориболя в Капелле. «Любовь поэта» посвящена женщинам, чьи имена остались в истории культуры. В программе — пьесы Густава Малера, Сергея Прокофьева, Леонида Десятникова. Участвуют певцы Борис Пинхасович и Альбина Латипова, солисты оркестра musicAeterna, артист Тарас Бибич.

В этом сезоне организаторы фестиваля «Дягилев P.S.» уделили особое внимание кино- и просветительской программе. Главная тема программы — национальное в культуре и современном мире.

События фестиваля примут у себя: Культурный центр «Левашовский хлебозавод», Книжный магазин и бар «Конец прекрасной эпохи» при музее «Полторы комнаты», «Кино&Театр» в Англетере, Главный штаб Государственного Эрмитажа. В кинопрограмме собраны фильмы, которые посвящены женщинам-творцам, иным культурам и переосмыслению дягилевских мотивов.

В Галерее графики Государственного Эрмитажа в это время можно посетить выставку «Рисунки старонидерландской школы». На экспозиции представлено 72 листа, ранние из которых относятся к 1430-му году, а более поздние — к 1580-м годам.

Татьяна Титаева