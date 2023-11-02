Ростов занял первое место в РФ по конкуренции среди табачных киосков

На территории Ростова-на-Дону на каждые 3 кв. км приходится по 4,6 точек по продаже табака. Это больше чем в любом другом российском городе-миллионнике, сообщает пресс-служба сервиса «Тинькофф Бизнес» со ссылкой на исследование аналитического проекта Tinkoff Data. Исследование, определившее наиболее прибыльные и конкурентные сферы розничного бизнеса в крупных российских городах, проводилось с помощью геосервиса «Компас».

По данным исследования, наиболее крупными по обороту в Ростове являются магазины по продаже спорттоваров. Средний оборот в этом сегменте достигает 2,3 млн руб. в месяц. Второе место занимают магазины электроники и бытовой техники, где месячный оборот достигает 2,3 млн руб. На третьем месте расположились магазины одежды и аксессуаров (ежемесячный оборот до 1,9 млн руб.).

Наиболее конкурентной сферой розничного бизнеса в Ростове-на-Дону является продажа продуктов питания. На каждые 3 кв. км в городе приходится по 31 магазину продуктов. Второе место по конкуренции занимает сфера общественного питания — 24 точки на 3 кв. км. На третьей позиции оказались аптеки (на 3 кв. км в городе приходится шесть аптек).

«Самые высокие средние чеки в Ростове-на-Дону среди всех категорий розничного бизнеса в магазинах ювелирных украшений и часов — 7,8 тыс. руб. На втором месте по размеру среднего чека — магазины электроники и бытовой техники — 4,2 тыс. руб. На третьем — чеки в оптике — 4,1 тыс. руб.»,— также отмечает пресс-служба «Тинькофф Бизнес».

Анастасия Назарова