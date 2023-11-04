Места проведения сессий Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации
1. Мадрид (Испания) 1975
2. Торремолинос (Испания) 1977
3. Торремолинос (Испания) 1979
4. Рим (Италия) 1981
5. Нью-Дели (Индия) 1983
6. София (Болгария) 1985
7. Мадрид (Испания) 1987
8. Париж (Франция) 1989
9. Буэнос-Айрес (Аргентина) 1991
10. Бали (Индонезия) 1993
11. Каир (Египет) 1995
12. Стамбул (Турция) 1997
13. Сантьяго (Чили) 1999
14. Сеул (Южная Корея) / Осака (Япония) 2001
15. Пекин (Китай) 2003
16. Дакар (Сенегал) 2005
17. Картахена-де-Индиас (Колумбия) 2007
18. Астана (Казахстан) 2009
19. Кенджу (Южная Корея) 2011
20. Виктория-Фолс (Зимбабве) 2013
21. Медельин (Колумбия) 2015
22. Чэнду (Китай) 2017
23. Санкт-Петербург (Россия) 2019
24. Мадрид (Испания) 2021
25. Самарканд (Узбекистан) 2023