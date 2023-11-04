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Коммерсантъ FM
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Места проведения сессий Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации

1. Мадрид (Испания) 1975

2. Торремолинос (Испания) 1977

3. Торремолинос (Испания) 1979

4. Рим (Италия) 1981

5. Нью-Дели (Индия) 1983

6. София (Болгария) 1985

7. Мадрид (Испания) 1987

8. Париж (Франция) 1989

9. Буэнос-Айрес (Аргентина) 1991

10. Бали (Индонезия) 1993

11. Каир (Египет) 1995

12. Стамбул (Турция) 1997

13. Сантьяго (Чили) 1999

14. Сеул (Южная Корея) / Осака (Япония) 2001

15. Пекин (Китай) 2003

16. Дакар (Сенегал) 2005

17. Картахена-де-Индиас (Колумбия) 2007

18. Астана (Казахстан) 2009

19. Кенджу (Южная Корея) 2011

20. Виктория-Фолс (Зимбабве) 2013

21. Медельин (Колумбия) 2015

22. Чэнду (Китай) 2017

23. Санкт-Петербург (Россия) 2019

24. Мадрид (Испания) 2021

25. Самарканд (Узбекистан) 2023

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