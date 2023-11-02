На Ямале закрыли паромную переправу Салехард — Лабытнанги

Движение паромов в Ямало-Ненецком автономном округе между Салехардом и Лабытнанги закрыли на зиму. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа, с 3 ноября перевозить пассажиров между городами будут вертолетами.

Первый рейс из Салехарда запланирован в 8:00 утра. Далее вертолет будет курсировать при наполнении 50% на парный рейс. Для взрослого пассажира стоимость билета составит 1300 руб. Для детей – 650 руб.

Билеты можно приобрести в кассе на первом этаже аэровокзала Салехарда и на вертолетной площадке в городе Лабытнанги.

Виталий Красиков

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