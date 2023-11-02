Прокуратура обратилась в региональную комиссию по поводу главы Краснокамска

Как стало известно «Ъ-Прикамье», вчера прокуратура Пермского края направила в региональную комиссию по противодействию коррупции информацию о неурегулированном конфликте интересов главы Краснокамска Игоря Быкариза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пресс-службе администрации губернатора подтвердили «Ъ-Прикамье» эту информацию. В администрации сообщили, что комиссия в установленные сроки проведёт проверку и представит ответ в надзорный орган.

Ранее в октябре на странице газеты «Наш город — Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте» опубликовано открытое письмо с просьбой проверить соблюдение главой Краснокамского городского округа Игорем Быкаризом норм антикоррупционного законодательства. Анонимные авторы письма утверждают, что глава округа якобы владеет долями коммерческих организаций ООО «Миком», ООО «Стройтехресурс» и ООО «Апрель».

Сам Игорь Быкариз тогда заявил «Ъ-Прикамье», что акции коммерческих компаний были переданы в доверительное управление и это доказано результатами многочисленных проверок правоохранительных органов. Он связал публикацию письма с предстоящим конкурсом по отбору главы округа.

Конкурс по отбору главы Краснокамского городского округа запланирован на 17 ноября. Документы от претендентов на пост градоначальника принимаются со 2 октября до 1 ноября. Сам господин Быкариз подал документы, сообщал «Ъ-Прикамье».