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Семью мигрантов выдворят после издевательств в нижегородской школе

За нарушения миграционного законодательства по решению суда из России будет выдворена семья 41-летнего Анара Бахышова: он сам, его жена Эллада Нифталийева, сыновья-подростки Саид и Сеид и трехлетняя дочка. На резонансном видео, снятом в нижегородской школе №76, было зафиксировано, как один из сыновей Бахышова в коридоре бьет русского школьника. После того, как ролик широко разошелся по соцсетям, подростки были задержаны, а семья Анара Бахышова публично на камеру извинилась за поведение сына.

При дальнейшей проверке полицейские установили, что отец нарушил правила миграционного учета РФ, а его 34-летняя супруга уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания. В отношении обоих были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации). Мужа и жену оштрафовали и поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Их детей до процедуры депортации передали на попечение органов соцзащиты. Выдворением семьи Бахышова из России будут заниматься судебные приставы.

Иван Сергеев

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