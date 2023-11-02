Названа стоимость переезда из «однушки» в «трешку» в Ростове и Краснодаре

Жителям Ростова-на-Дону для того, чтобы переехать из однокомнатной квартиры в трехкомнатную в новостройке, потребуется доплатить в среднем 3,8 млн руб., подсчитали аналитики «Яндекс Недвижимости». По данным сервиса, разница средней стоимости между «однушками» (4,4 млн руб.) и «трёшками» (8,2 млн руб.) на первичном рынке в Ростове составляет 87%.

При переезде из однокомнатной квартиры в трехкомнатную на вторичном рынке ростовчанам придется доплатить 2,9 млн руб. Разница в средней стоимости квартиры с одной комнатой (4,1 млн руб.) и и тремя (7 млн руб.) составила 72%.

В Краснодаре, чтобы переехать из «однушки» в «трешку» в новостройке потребуется доплатить 4,4 млн руб. Для переезда из «однушки» (4,1 млн руб.) в «трёшку» на вторичном рынке (7,7 млн руб.) потребуется доплатить 3,6 млн руб. Разница в средней стоимости составляет 87%.

Исследование велось в 19 регионах России и показало, что наиболее выгодный переезд возможен в Казани, где разница между средней ценой «однушки» (7,3 млн руб.) и «трёшки» (11,4 млн руб.) в новостройке составляет 56%. На рынке вторичной недвижимости наиболее выгодный переезд возможен в Ленинградской области. Здесь разница в средней стоимость «однушек» (5,5 млн руб.) и «трёшек» (8,3 млн руб.) составляет 51%.

Анастасия Назарова