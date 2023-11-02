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«Яндекс Погода»: 3 ноября в Черноземье будет преимущественно малооблачно, до +10°

В пятницу, 3 ноября, в Черноземье ожидается преимущественно малооблачная погода и среднесуточная температура от +8° до +10°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгородской области, где воздух прогреется до +10°, несмотря на пасмурную погоду. В Курской области будет облачно с прояснениями и +8°.

В остальных регионах Черноземья прогнозируется малооблачная погода и температура +8°…+9°.

Алина Морозова

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