Транспортникам выписали путевой лист

Ленинский райсуд Перми отправил в СИЗО до 31 декабря начальника финансово-экономической службы МУП «Пермгорэлектротранс» Андрея Волосатых и начальника муниципального парка предприятия Сергея Семушева. Оба обвиняются в получении взятки от предпринимателя в размере более чем по 242 тыс. руб. от сотрудника челябинского отделения ООО «Нитавто» Владимира Янцова. Последний находится под арестом по другому уголовному делу и написал явку с повинной, дав показания на пермских транспортников. Господин Волосатых заявил, что вину не признает, оба фигуранта просили оставить их на свободе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Волосатых

Фото: Дмитрий Астахов Андрей Волосатых

Фото: Дмитрий Астахов

Андрея Волосатых и Сергея Семушева задержали оперативники ФСБ и следователи четвертого следственного управления ГСУ СКР (дислокация Екатеринбург) позавчера. Им было предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. Как следует из материалов дела, информацию о возможной причастности задержанных к коррупционным преступлениям силовики получили при расследовании другого дела, которое было возбуждено еще в мае этого года. В рамках следственных действий по делам были задержаны и арестованы директор Челябинского МУП «Служба организации движения» Сергей Белов, а также ряд предпринимателей и сотрудников частных фирм, в том числе и Владимир Янцов из ООО «Нитавто». Последний, оказавшись в СИЗО, написал явку с повинной о даче взяток господам Семушеву и Волосатых.

ООО «Нитавто» зарегистрировано в Москве и занимается торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром общества является Евгений Шатилов. По итогам прошлого года выручка общества от продажи превысила 2,544 млрд руб. В Челябинске у «Нитавто» есть территориальное подразделение.

Как указывается в материалах дела, которые были оглашены в суде, якобы Сергею Семушеву в 2021–2023 годах ежемесячно перечислялось на подконтрольную карту по 10 тыс. руб., всего более 240 тыс. руб. Получение аналогичной суммы инкриминируется и Андрею Волосатых, при этом каким образом он ее получил, в материалах не указывается. Следствие считает, что за деньги господин Волосатых мог оказывать покровительство и помогать бизнесменам побеждать в закупках.

В Ленинском райсуде следователь по особо важным делам из четвертого СУ Илья Журавлев ходатайствовал об избрании обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря. По его данным, расходы обоих превышают официальный доход, а господин Семушев еще и предпринял меры по перерегистрации имущества. Следствие считает также, что фигуранты, находясь на свободе, могут уничтожить доказательства, которые еще не нашло следствие, скрыться, а также оказать давление на свидетелей, часть из которых являются их подчиненными.

Сергей Семушев с ходатайством господина Журавлева не согласился и просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. По словам обвиняемого, он не собирается скрываться или препятствовать расследованию, а, наоборот, намерен помочь следствию в установлении истины. Господин Семушев отметил также, что заботится о близком родственнике, который тяжело болен.

Защитник обвиняемого, адвокат Ирина Волкова пояснила, что, по ее мнению, доводы следствия о том, что Сергей Семушев может скрыться или препятствовать расследованию, основаны на предположениях. Госпожа Волкова говорит, что обвинение является неконкретным и строится только на явке с повинной одного свидетеля, но, несмотря на это, следствие добивается ареста. «Это очень настораживающая тенденция, ваша честь»,— обратилась адвокат к председательствующей в процессе судье Марине Якутовой.

Андрей Волосатых на допросе в качестве обвиняемого пояснил, что вины не признает. В ходе рассмотрения ходатайства он выразил несогласие с позицией следствия и предложил ограничиться мерой пресечения в виде подписки о невыезде. Господин Волосатых говорит, что тратил только законно полученные деньги, в том числе и кредитные. Его адвокат отметил: в обвинении нет никаких доказательств, что обвиняемый получал какие-то деньги. Защитник просил суд избрать его доверителю любую меру, не связанную с заключением под стражу. «В противном случае его супруга и двое детей останутся просто без средств к существованию»,— считает адвокат.

В итоге судья Марина Якутова удовлетворила оба ходатайства следствия, отправив обвиняемых в СИЗО до 31 декабря. Адвокат Ирина Волкова пояснила, что будет обжаловать это решение в апелляции.

Дмитрий Астахов