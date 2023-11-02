Помощника мирового судьи Крымского района будут судить за смерть пешехода в ДТП

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по факту смертельного ДТП с участием помощника мирового судьи Крымского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, вечером 28 апреля 37-летний помощник мирового судьи ехал в Крымске за рулем Skoda Octavia. Он отвлекся, выехал на обочину и сбил 59-летнюю местную жительницу. При этом мужчина не остановился и скрылся с места ДТП. Пострадавшая женщина скончалась.

На мужчину завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права управления автомобилем до трех лет.

Кроме того, потерпевшие заявили иски о компенсации морального вреда. В связи с этим на недвижимость помощника мирового судьи наложили арест.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram