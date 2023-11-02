В Ишимбайском районе оплатили невыполненные работы по строительству водопровода

По результатам проверки Ишимбайской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ) при строительстве сетей водоснабжения жилого района Кузьминовка в Ишимбае. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Фигуранты дела — неустановленные лица из числа сотрудников администрации Ишимбайского района, Управления капитального строительства республики и ООО «А-Строй».

В октябре 2019 года Управление капстроительства заключило с «А-Строй» контракт на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на распределительных сетях водоснабжения района Кузьминовка на общую сумму 59,48 млн руб. В декабре 2022 года администрация района приняла работы, стороны подписали акты приемки и справки о стоимости работ, на основании которых заказчик перечислил генеральному подрядчику эту сумму.

Однако, как показала проверка, контракт не был исполнен в полном объеме, на объекте отсутствовали комплектующие части и оборудование. Они были демонтированы субподрядчиком в октябре 2022 года, так как «А-Строй» не оплатил работы.

Это повлекло нарушение социальных прав граждан на качественное водоснабжение, отметили в прокуратуре. «В настоящее время жители микрорайона Кузьминовка обеспечены водой», — отмечается в сообщении.

ООО «А-Строй», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в январе 2011 года в Уфе. Строительная компания принадлежит Магазу Асылгужину и его сыну Айрату. Выручка в 2022 году составила 11,4 млн руб., чистая прибыль — 115 тыс. руб.

Майя Иванова

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