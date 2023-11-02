35% купленных в РФ туров на новогодние праздники приходятся на курорты Кубани

По данным туроператора «Дельфин», по продажам новогодних туров по России с заездами с 25 декабря по 7 января лидером стали курорты Краснодарского края. Как сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР), на них приходится 35% продаж всех туров по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

Большинство путешественников отправятся в приморский кластер Сочи. Одновременно туроператоры по внутреннему туризму видят высокий спрос на соседнюю Абхазию с прилетом в аэропорт Сочи.

Объемы продаж новогодних туров в Краснодарский край в этом году выросли на 21% по сравнению с прошлым годом. Самый высокий годовой прирост продаж у Великого Устюга (железнодорожные туры) — на 68%. Спрос на туры на Новый год в соседнюю с Сочи Абхазию вырос на 44% год к году.

По данным АТОР, больше всего цены на новогодние туры по России выросли также у курортов горного кластера Сочи. Средний чек проданных новогодних туров на курортах Краснодарского края составляет 20,4 тыс. руб. на человека (без дороги до места отдыха). В соседней Абхазии чуть меньше — 17 тыс. на человека (также без перелета).

Вице-президент АТОР и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что объемы продаж туров по России на новогодние праздники примерно в семь раз превышают объемы продаж на ноябрьские выходные. К началу ноября уже проданы 55–60% всех туров на Новый Год. При этом пик продаж новогодних туров ожидается после 15–20 ноября.

Второе место по популярности среди внутренних направлений у курортов Кавказских Минеральных Вод (около 12%), третье — у Санкт-Петербурга (8%). Четвертое место занимает Москва (7%) и пятое — Великий Устюг (6,5%). В топ-10 по продажам на Новый Год также входят туры на горнолыжные курорты, в основном на Красную Поляну в Сочи (около 5%), в Карелию, Подмосковье (загородные отели), Казань и Тюмень.

Татьяна Ручкина

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