Саратовская область закупит новую вакцину от коронавируса

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал на брифинге о планах ведомства получить новую вакцину от COVID-19.

В коронавирусных госпиталях региона сегодня наблюдаются 49 пациентов с обусловленной инфекцией пневмонией. Кислородную поддержку получают пять человек, один находится на неинвазивной ИВЛ.

Всего в регионе развернуты 60 коек для больных ковидом. Лечатся дома 326 человек.

Господин Костин рассказал о новой вакцине «Конвасэл». «Вакцина уже показала свою эффективность, прививка будет действовать на все мутационные штаммы», — поделился глава ведомства информацией. В ближайшее время саратовский минздрав планирует закупить новую вакцину.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.