Саратовская область закупит новую вакцину от коронавируса
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал на брифинге о планах ведомства получить новую вакцину от COVID-19.
В коронавирусных госпиталях региона сегодня наблюдаются 49 пациентов с обусловленной инфекцией пневмонией. Кислородную поддержку получают пять человек, один находится на неинвазивной ИВЛ.
Всего в регионе развернуты 60 коек для больных ковидом. Лечатся дома 326 человек.
Господин Костин рассказал о новой вакцине «Конвасэл». «Вакцина уже показала свою эффективность, прививка будет действовать на все мутационные штаммы», — поделился глава ведомства информацией. В ближайшее время саратовский минздрав планирует закупить новую вакцину.
Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.