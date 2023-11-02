Разнопроцессуальные действия

Арбитражный суд Пермского края приостановил производство по делу в рамках заявления ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», которым предприятие пытается оспорить решение ФНС о доначислении 954,68 млн руб. Процесс будет возобновлен в декабре, после рассмотрения кассационной жалобы ЮКМП на судебные акты по другому спору, в котором комбинат добивался признания недействительным решения налоговой о взыскании с ООО более 110 млн руб. На данный момент обе спорные суммы принудительно списаны со счетов комбината налоговым органом. Параллельно в органах СКР расследуются два дела об уклонении ЮКМП от уплаты налогов на указанные суммы. На комбинате говорят, что сначала следствие удовлетворило ходатайства гендиректора Сергея Хазова о прекращении дел в связи с уплатой налогов, пеней и штрафов. Но затем срок следствия по делам был продлен. На комбинате такое решение считают незаконным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Арбитражный суд Пермского края решил не начинать рассмотрение спора между ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» и ФНС по оспариванию ненормативного акта налогового органа о доначислении обществу свыше 954,68 млн руб. 31 октября представитель общества Александр Парфенов заявил ходатайство о приостановлении производства по делу. Свою позицию он мотивировал тем, что 4 декабря будет рассматриваться кассационная жалоба на решение Арбитражного суда Пермского края и постановление апелляции об отказе в признании незаконным решения налоговой о взыскании с комбината более 110 млн руб. «Фактически эти споры аналогичны, судами исследуются одинаковые правовые основания, рассматриваются аналогичные обстоятельства применения ставки НДС 10%, но в разные периоды времени»,— пояснил господин Парфенов.

По его словам, приостановление производства по делу не несет для налоговой инспекции никаких рисков, поскольку денежные средства по инициативе ответчика уже принудительно списаны со счета комбината. «Фактически с финансовой точки зрения решение налогового органа уже исполнено,— говорит Александр Парфенов.— Сейчас общество несет репутационные и другие потери не только из-за спора с уполномоченным органом, но и из-за возбуждения по его инициативе уголовных дел об уклонении от уплаты налогов. Возникают серьезные проблемы во взаимоотношениях с кредитными организациями».

Представитель налоговой инспекции Ольга Трефилова оставила ходатайство заявителя на усмотрение суда. «Активных возражений у нас нет»,— пояснила юрист. Также она предложила дать комментарии по поводу расследования уголовных дел, но судью такие подробности не заинтересовали. В итоге производство по делу было приостановлено до рассмотрения по существу кассационной жалобы ООО «ЮКМП» по другому делу.

Напомним, Юговской комбинат молочных продуктов пытается обжаловать два ненормативных акта органов ФНС о доначислении обществу налогов, а также начисление пеней и штрафов за их неуплату. Одним решением обществу было доначислено в общей сложности 110 млн руб. за второй квартал 2020 года, по другому — 954,68 млн руб. за 2017–2019 годы. В обоих случаях ФНС считает, что предприятие незаконно применяло ставку НДС в размере 10%, как производитель молочных продуктов, при реализации двух видов сычужных продуктов, которые нельзя считать молочными продуктами. Соответственно, ставка НДС должна при этом составлять 20%.

Представители комбината с позицией налогового органа категорически не согласились и попытались обжаловать ненормативный акт ФНС в Арбитражном суде Пермского края. Позиция ООО «ЮКМП» основывается на том, что при производстве сычужных продуктов соблюдается технология производства сыров, а состав продуктов на 97% состоит из молока и только 3% составляют немолочные компоненты. 13 июня текущего года Арбитражный суд Пермского края отказал комбинату в признании недействительным решения о доначислении 110 млн руб. В сентябре апелляционная инстанция оставила жалобу общества без удовлетворения.

Стоит отметить, что в феврале и апреле этого года в третьем отделе по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю были возбуждены уголовные дела в отношении неустановленных сотрудников ЮКМП по факту уклонения от уплаты налогов. Речь идет о доначислениях за второй квартал 2020 года и 2017–2019 годы, которые в итоге стали предметом арбитражных споров. По словам Александра Парфенова, в сентябре этого года спорные суммы в принудительном порядке были списаны со счетов ЮКМП, после чего налоговый орган подтвердил, что задолженности у предприятия больше нет.

«В сентябре и октябре 2023 года следователем были удовлетворены ходатайства генерального директора комбината Сергея Хазова о прекращении уголовных дел в соответствии с примечанием к ст. 199 УК РФ, поскольку задолженность за спорный период отсутствует. Но на сегодняшний день ни одно из этих дел так и не прекращено. Это наносит существенный ущерб предприятию, поскольку у нас возникают сложности с кредитными организациями, которые приостанавливают оказание услуг. Наличие необоснованно возбужденных уголовных дел также влечет существенные репутационные риски и трудности в работе с контрагентами»,— рассказал «Ъ-Прикамье» господин Парфенов.

По словам юриста, он не знает, по какой причине следователем не вынесены постановления о прекращении дел. «Мы считаем, что она занимается волокитой и затягивает вынесение соответствующих законных постановлений. По факту бездействия следователя мы обратились к руководству СУ СК РФ по Пермскому краю, но пока ответа на наше заявление не поступило»,— посетовал юрист.

Дмитрий Астахов