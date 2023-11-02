Отопительный сезон начался в 40 муниципалитетах Кубани

Отопительный сезон начался уже в 40 муниципалитетах Краснодарского края. Из них в 22 тепло поступает уже во все многоквартирные дома и соцобъекты, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«В 18 районах котельные запущены частично — по заявкам жильцов. На сегодня в крае более 80 процентов котельных уже функционируют»,— отметил вице-губернатор Андрей Прошунин.

По нормативам, подачу тепла начинают только при понижении среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов. Отопление включают в соцобъектах и домах по заявкам. Из-за высоких температур в Сочи, Геленджике, Белореченском и Тбилисском районах отопительный сезон еще не начался.

Начало отопительного сезона на Кубани проходит в штатном режиме. Подготовку к нему завершили еще в сентябре. Во всех городах и районах края работают горячие линии по вопросам отопления.

Татьяна Ручкина

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