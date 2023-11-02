Банкротство сменило правила

В России начинают работать новые правила внесудебного банкротства. Теперь россияне смогут пройти упрощенную процедуру, если сумма их долга не менее 25 тыс. руб. и не более 1 млн руб. Ранее границы составляли от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Кроме того, пройти процедуру банкротства без суда смогут и россияне, которые получают пособие от государства, например, пенсию. При этом у них не должно быть другого дохода или имущества под взыскание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Нововведения существенно облегчат процедуру, но кредиторы могут пострадать, говорит руководитель антикризисной практики компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов:

«Практика показывает, что в основном дела о банкротстве физических лиц варьируются суммой долга до 1 млн руб. Увеличение показателя, при котором можно пойти и обанкротиться во внесудебном порядке, упрощает эту процедуру. Существенно снижается нагрузка на суды, уменьшаются затраты на публикации, которые должны делать финансовые управляющие.

Вторым очень важным нововведением является то, что раньше некоторые категории граждан не могли воспользоваться внесудебным признанием себя банкротом, потому что имели тот самый доход в виде пособия, пенсии, который не может быть прекращен. Негативные стороны в том, что все-таки кредиторы пострадают так или иначе, потому что пороговая сумма увеличилась.

То есть во время разбирательства суд смотрит, а добросовестно ли вел себя в принципе должник, достоин ли он того, чтобы списать эту задолженность. Если вдруг выяснялось, что должник взял кредит с явным намерением его не возвращать, долги не списывались. Во внесудебном же банкротстве списание долгов происходит по итогу автоматически. И раньше кредиторы рисковали суммой до 500 тыс. руб., а дальше разбирались в суде. Примерно 20% кредиторов из-за этого может пострадать».

Меняются и правила для запущенной через суд процедуры банкротства. Например, с трех до пяти лет увеличивается максимально допустимый срок реструктуризации долгов при условии, что кредиторы согласились с этим планом. Кроме того, остается и возможность подать заявление о переводе процедуры в суд при любой сумме, говорит руководитель правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский:

«Эти изменения играют на руку не только должникам. Увеличение срока реструктуризации судебных долгов пойдет на пользу и кредиторам. Внесудебным банкротством, возможно, воспользуются те, у кого в действительности есть доходы, и для кредитора они просто неочевидны.

Банкам придется усовершенствовать механизмы мониторинга, оценки кредитоспособности своих заемщиков. Если внесудебная процедура должником инициирована, то кредитор может вообще при любой сумме требовать перевода этой процедуры в судебную плоскость. Думаю, что количество таких переводов после поправок кардинально увеличится».

Кроме того, согласно новым правилам, повторное заявление в МФЦ на банкротство можно будет подать через пять лет. Ранее этот срок был 10 лет.

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Сабина Адлейба