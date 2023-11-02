В Дегтярске произошло ДТП с пассажирским автобусом, несколько человек пострадали

В Дегтярске (Свердловская область) на ул. Почтовая, 2 столкнулись пассажирский автобус и LADA Largus, сообщили в ГИБДД по Свердловской области. По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке. Водитель легкового автомобиля при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и врезался в пассажирский автобус Mercedes.

В результате автоаварии пострадал водитель легкового автомобиля и два пассажира автобуса. По данным ГИБДД, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

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