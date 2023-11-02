Продажи распределили по городам

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие работы были проданы дороже всего на аукционах Sotheby’s и Christie’s.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: JEWEL SAMAD / AFP Фото: JEWEL SAMAD / AFP

Арт-информагентства подводят итоги октября, который с аукционной точки зрения оказался довольно успешным месяцем. Продано почти 50 тыс. произведений искусства по всему миру. 10 лучших результатов принесли $154 млн. Это сравнимо с прошлым весьма успешным годом. 3 из этих 10 лучших результатов были достигнуты в Париже, 2 — в Лондоне и сразу 5 — в Гонконге, что еще раз доказывает, что особый административный район Китая является основным конкурентом исторических центров мирового арт-рынка.

Продажа коллекций Лю Ицянь и Вон Вэя, организованная Sotheby’s в Гонконге 5 октября, принесла два результата в десятке лучших за месяц, включая самый лучший результат. Это были $34,8 млн, уплаченных за «Портрет Полетт Журден» Амедео Модильяни. И все же эта крупная картина Модильяни потеряла $8 млн по сравнению с суммой, полученной еще в 2015 году на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке, а с учетом инфляции и того больше.

Париж занял в этом рейтинге второе место с одной из самых важных картин Жоана Миро, когда-либо представленных на рынке пентюр, — «Femme, Lune, Etoile» («Женщина, луна, звезды») 1949 года, которая 20 октября была продана на аукционе Chrisitie’s за $21,9 млн. На третьем месте новый рекорд — $19,4 млн за великолепное произведение Франсуа-Ксавье Лаланна «Rhinocretaire I» 1964 года, установленный на аукционе Chrisitie’s в Париже. Это ноу-хау скульптора-сюрреалиста — бронзовый секретер в виде носорога в натуральную величину.

На четвертом месте лондонский аукцион Chrisitie’s, который заработал $13 млн за картину Кеса ван Донгена «Тихая жизнь». А еще в десятке лучших сразу две картины Рене Магритта. Самая лучшая — «Вальс колебаний» 1955 года, которая была продана 19 октября на аукционе Sotheby’s за $11,8 млн во время выставки Paris+ par Art Basel. Работа изображает два знаменитых яблока Магритта в волчьих масках.