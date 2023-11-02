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СОФПП запустил новую систему оценки кредитных заявок предпринимателей

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) совместно со Свердловским отделением Сбербанка запустил новую систему оценки заявок на поручительство по кредиту — «Оптимум», сообщили в ходе пресс-конференции.

Планируется, что программа позволит владельцам малого и среднего бизнеса сократить сроки одобрения заявки о выдаче поручительства по кредиту. «Объем кредитов, выданных Сбербанком предпринимателям Свердловской области, с начала года вырос до 46 млрд руб. Каждому пятому предпринимателю требуется обеспечение по сделке. При этом не все клиенты готовы передавать имущество в залог, поэтому мы искали альтернативное решение»,— пояснил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Подача заявки на поручительство СОФПП будет проходить одновременно с подачей заявки на кредит. По программе «Оптимум» поручительство ограничено лимитом до 50 млн руб. Стоимость продукта составляет 1% от его объема. При этом максимальный размер поручительства не может превышать 50% суммы кредитных обязательств заемщика в пределах обозначенного лимита.

По данным СОФПП по 1 ноября, с начала 2023 года оформлено 1919 поручительств на сумму 13,3 млрд руб., что позволило предпринимателям Свердловской области получить в банках более 29,8 млрд руб. В прошлом году было выдано 1249 поручительств на 5,6 млрд руб. Предприниматели, занятые в сфере малого и среднего бизнеса, оформили кредиты на 13,99 млрд руб.

Анастасия Таначева

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