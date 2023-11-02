Vademecum: три сети из Черноземья вошли в сотню крупнейших частных клиник России

Воронежские ГК «Олимп здоровья» (также работает в Москве) и «Медэксперт» (помимо Воронежской имеет клиники в Московской, Липецкой и Белгородской областях), а также белгородский медцентр «Поколение» вошли в топ-100 российских частных клиник (либо сетей клиник) по объему выручки в 2022 году. Исследование провело и опубликовало отраслевое издание Vademecum.

«Олимп здоровья» Александра Соловьева, согласно исследованию, стал 30-м в России среди частных клиник (1,98 млрд руб. выручки в 2022-м при 1,07 млрд руб. годом ранее). «Медэксперт» Сергея Григорьяна и Александра Деркачева расположилось на 67-й строчке с 884 млн руб. (в 2021-м — 819 млн руб.). «Поколение» Дениса Марусенко и Валентины Незнамовой заняло 99-ю строчку (667 и 628 млн руб. соответственно).

Также в первую сотню вошли несколько сетей, управляющих клиниками в регионах Черноземья, но имеющих основное место регистрации за его пределами, начинавших развиваться в иных регионах или имеющие там управляющие компании. В их числе — ГК «Мать и дитя» (второе место, 25,22 млрд руб.), ГК «Мединвестгрупп» (третья строчка, 17,92 млрд руб.), «Клиника Эксперт» (девятое место, 6,9 млрд руб.), ГК «Медскан» (12-я позиция, 5,57 млрд руб.), «Клиника Фомина» (19-я строчка, 2,8 млрд руб.), «Сова» (20-е место, 2,8 млрд руб.), «Полимедика» (68-е место, 883 млн руб.).

Как ГК «Медскан» выкупала медцентры ГК «Черноземье» экс-депутата воронежской облдумы Андрея Благова — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин