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Еще одна группа контрактников из Удмуртии отправилась в воинские части

В Удмуртии 1 ноября прошла очередная централизованная отправка жителей, заключивших контракт с армией России. Такие отправки бойцов производятся в республике дважды в неделю, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Мужчин ждет переобучение в воинской части, после чего их распределят по местам службы. В течение нескольких месяцев бойцы улучшат физическую подготовку, а также ознакомятся с основами военной службы.

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