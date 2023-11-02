Еще одна группа контрактников из Удмуртии отправилась в воинские части

В Удмуртии 1 ноября прошла очередная централизованная отправка жителей, заключивших контракт с армией России. Такие отправки бойцов производятся в республике дважды в неделю, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Мужчин ждет переобучение в воинской части, после чего их распределят по местам службы. В течение нескольких месяцев бойцы улучшат физическую подготовку, а также ознакомятся с основами военной службы.