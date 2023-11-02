Технику в Удмуртии начали консервировать перед пожароопасным сезоном в лесах

В Удмуртии началась работа по подготовке технике к следующему пожароопасному периоду. На базах 25 лесопожарных станций учреждения проводят обслуживание для более чем 200 единиц техники, рассказал глава минприроды республики Денис Удалов.

После проведения ремонта пожарные автоцистерны и оборудование для подачи воды поставят на консервацию. Таким образом технику защитят от коррозии. Однако часть автопарка оставят для работ по прочистке просек, лесосек и выполнения ряда других мероприятий.