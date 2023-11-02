В Татарстане требуют взыскать 5 млн рублей со сбытчика наркотиков за биткоины

Прокуратура Татарстана подала иск в суд с требованием к местному жителю взыскать с него 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото - УФСБ по Самарской области Фото: Фото - УФСБ по Самарской области

В 2018–2020 годах, как считает прокуратура, мужчина в составе ОПГ незаконно продавал наркотики в Татарстане и других субъектах РФ. Деньги за свою работу он получал в виде биткоинов на криптокошелек, сначала он обменивал их на рубли, а позже переводил себе на счет.

Всего ему удалось легализовать свыше 5,4 млн руб. В итоге в 2021 году ему дали реальный срок, признав его виновным в незаконном сбыте наркотиков и легализации преступных доходов.

Иск прокуратуры был направлен в Зеленодольский горсуд для рассмотрения по существу.

"Ъ-Казань"