На уральской трассе в ДТП погибли два человека, два ребенка в тяжелом состоянии

На 62-км трассы Екатеринбург-Реж произошло смертельное ДТП с участием нескольких автомобилей. По данным свердловского Минздрава, два взрослых пассажира из одной машины погибли на месте. Пострадавшие из второго автомобиля госпитализированы.

Так, как сообщили в региональном министерстве, женщина находится в состоянии, близком к удовлетворительному. Две девочки, 5 и 11 лет, по предварительным данным, с травмами головы и тела находятся в тяжелом состоянии.

«На место аварии в срочном порядке выехала комплексная бригада детского реанимационно-консультативного центра Территориального центра медицины катастроф»,— рассказали в Минздраве. Женщина будут госпитализировать в Режевскую ЦРБ, детей — в ДГКБ №9 Екатеринбурга.

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