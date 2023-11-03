Куда сходить на «Ночь искусств» в Ижевске

Музеи, театры, выставочные залы и библиотеки Удмуртии 4 ноября будут участвовать в ежегодной акции «Ночь искусств». В этом году девизом станет «Россия объединяет». В Ижевске гости и жители города смогут испытать свои актерские способности в хоррор-спектакле, попробовать национальные блюда и оценить удмуртское кино, а также принять участие в различных мастер-классах и пройти в закулисье музеев. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

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Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел Удмуртии 4 ноября проведет творческие активности в стилистике деревенских вечерних посиделок («пукон корка»). С 12:00 до 22:00 гостям предложат продегустировать национальные блюда, поучаствовать в интерактивных занятиях и мастер-классах, а также посмотреть современное удмуртское кино (0+).

Республиканская библиотека для детей (0+) в 15:30 устроит лекцию «Мир живых бабочек» с демонстрацией живых тропических бабочек, а в 16:00 здесь начнется творческая встреча с детским писателем Верой Годовиковой, автором серии книг для детей «Приключения Нины и Марика» (6+). Кроме того, здесь состоятся мастер-классы, а в 19:00 заработает «Библиотечный кинозал». На большом экране гостям предложат посмотреть мультфильм «Коты Эрмитажа» (6+) и фильм «Ветка сирени» (18+) о русском композиторе Сергее Рахманинове.

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4 ноября Театр юного зрителя (6+) в 17:00 приглашает гостей на авторскую экскурсию «Театр. Искусство. Технологии» от директора учреждения Татьяны Романовой. В 18:00 здесь начнется мастер-класс от режиссера театральной студии «БВК» Алены Леонтьевой, где участкам покажут упражнения по актерскому мастерству и предоставят возможность попробовать себя в роли артиста в небольших зарисовках молодежного хоррор-спектакля «Не буди, не поминай».

В Национальной библиотеке Удмуртии «Ночь искусств» (12+) начнется в 11:00 с квиза по пословицам и поговоркам. В 15:00 здесь пройдет юбилейный концерт любительского хора «18PLUS», а в 16:00 психологический КИНОклуб предложит гостям посмотреть фильм «Лучшее предложение» (16+). В это же время будет работать мастер-класс по фотооткрыткам. Завершится мероприятие показом фильмов из цикла «Вятские сказки». В течение дня в детской комнате будут проходить мастер-классы, настольные игры и экспонироваться книжные выставки.

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Музей Ижевска также присоединяется к акции (0+). В 12:00 здесь состоится экскурсия для детей «Простые вещи», после чего в 15:00 стартует мастер-класс Дмитрия Коротаева. Вечером, в 20:00, здесь покажут фильм «Познавая белый свет» (12+).

На базе выставочного центра «Галерея» в 14:00 начнется акварельное мастер-шоу Аполлинарии Базилевских, в 15:00 и 19:00 — экскурсия «Гимн Рафаэлю» по выставке «Рафаэль в веках и искусствах» (0+). Завершится вечер в 20:00 музыкально-поэтическим проектом «НАСДВОЕ». Здесь прочтет стихи Екатерина Болтачева и сыграет на гитаре Дмитрий Чернов.

Выставочный зал «Пушкинский» в 17:00 устроит творческую встречу «Между нами девочками» с участницами выставки «Сегодня в красном» (0+).

Подготовила Софья Лямина