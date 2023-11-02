Суд отказал в мировом соглашении по делу о банкротстве «СУТЭКа»

Арбитражный суд Самарской области отказал в заключении мирового соглашения в рамках дела о банкротстве АО «СУТЭК». С соответствующим заявлением в суд обратился конкурсный управляющий компании Евгений Жихарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кредиторы «СУТЭКа» АО «Газпром теплоэнерго», АО «СТИФ», АО «Газпром теплоэнерго Самара», ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и АО «КНПЗ» также просили суд утвердить мировое соглашение и прекратить производство по делу о банкротстве.

Общий долг «СУТЭКа» перед кредиторами составляет около 1 млрд руб. По условиям предложенного мирового соглашения, должник обязуется погасить 70% задолженности перед каждым кредитором в течение года с даты утверждения судом мирового соглашения. При этом, как указано в материалах дела, АО «Газпром теплоэнерго» (сумма требований 209 млн руб.), АО «СТИФ» (2,2 млн руб.), АО «Газпром теплоэнерго Самара» (9,5 млн руб.) и ООО «Газпром межрегионгаз Самара» (35 млн руб.) «в погашении задолженности не участвуют». По условиям соглашения, эти кредиторы отказываются от удовлетворения всех своих требований, в том числе, находящихся за реестром.

Кроме того, в целях исполнения условий мирового соглашения АО «Газпро теплоэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Самара» готовы принять на себя обязательство по внесению вкладов в имущество АО «СУТЭК» на сумму в размере не более 327 млн руб.

Суд пришел к выводу, что условия мирового соглашения предполагают прощение 30 % долга, что «противоречит смыслу и целям мирового соглашения в процедуре банкротства должника». Суд также указал, что в материалах дела отсутствует согласие кредитора ООО «Средневолжская газовая компания» (72 млн руб.) на прощение части долга.

АО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» зарегистрировано в Самаре в 2001 году. Компания эксплуатировала муниципальные котельные и обслуживала более 1700 объектов теплоснабжения. Производство по делу о несостоятельности «СУТЭКа» началось в декабре 2017 года. В сентябре 2019 года организацию признали банкротом и открыли конкурсное производство. Основным кредитором должника является АО «КНПЗ» (357 млн руб.).

В 2020 году один из миноритарных кредиторов заявил в суде, что «СУТЭК» контролируется АО «Газпром Теплоэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Самара», которым ранее руководил Андрей Кислов, сенатор РФ от Самарской области. Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «„Тольяттисоли“ не по вкусу» .

Сабрина Самедова