Оборот татарстанского общепита с начала года вырос до 48 млрд рублей

За январь–сентябрь 2023 года оборот татарстанского общепита превысил 48 млрд руб. Это на 18,1% больше, чем год назад. Это следует из данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В частности, в сентябре этого года оборот общепита Татарстана оказался почти на 10% больше, чем годом ранее. При этом данный показатель на 9,2% больше, чем по итогам августа.

Татарстан занял первое место среди регионов ПФО по обороту общепита по итогам января–сентября. В тройку лидеров также вошли Самарская (34,4 млрд руб.) и Нижегородская области (30,4 млрд руб.).

"Ъ-Казань"