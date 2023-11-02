СКР завершил расследование уголовного дела в отношении экс-ректора ПГНИУ

В ГСУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении экс-ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова, бывшего проректора Павла Блуся, начальника отдела контроля университета Михаила Мухачева и сотрудницы Росгвардии Натальи Головановой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщает СКР, все они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, руководители вуза не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности университета. Достоверно зная, что в ПГНИУ не функционирует система оповещения на случай вооруженного нападения, господа Красильников, Блусь и Мухачев составили акт об обратном. В свою очередь, Наталья Голованова подписала указанные документы.

В результате при нападении на университет Тимура Бекмансурова из-за отсутствия работающей системы возникла паника. Люди, не имея указаний на безопасные пути отхода, были вынуждены, рискуя жизнью и здоровьем, выпрыгивать из окон. Пять человек погибло, 34 получили травмы различной степени тяжести. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Генпрокуратуру РФ.