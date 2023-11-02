Три автомобиля столкнулись в Ижевске по вине нарушившей дистанцию девушки

В столице Удмуртии напротив дома № 304н на улице Удмуртская 1 ноября произошла авария с участием трех автомобилей. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, около 18:00 автомобиль Citroen, которым управляла 23-летняя девушка, врезался в двигавшийся вперед «ВАЗ-2114», после чего в виновницу происшествия въехал Hyundai Solaris. Причиной стало несоблюдение дистанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия девушка-водитель Citroen получила травмы.