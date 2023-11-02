Бывшего чиновника в Татарстане подозревают в фальсификации доказательств

В Татарстане против бывшего чиновника (имя не упоминается) возбудили уголовное дело за фальсификацию доказательств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие полагает, что в 2020–2022 годах обвиняемый купил жилой дом с землей в Казани, участок в Лаишевском районе, машину, нежилое помещение с землей в Верхнеуслонском районе и два объекта долевого строительства в Казани на 13 млн руб. При этом все это было приобретено на неподтвержденные доходы. В итоге прокуратура обратилась в Приволжский райсуд Казани с иском об обращении незаконно приобретенного имущества в доход государства.

Позже бывший чиновник решил договориться с двумя своими друзьями о получении займов на 4 млн и 2,5 млн руб. на безвозмездной основе, желая избежать обращения своих денег в доход государства. Однако сделки были признаны мнимыми, так как они были лишены экономического смысла и не влекли каких-либо правовых последствий для сторон.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования данного уголовного дела.

"Ъ-Казань"