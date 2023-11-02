Помидоры подорожали в Удмуртии на 8,7% за неделю

В Удмуртии в период с 24 по 30 октября зафиксировали изменение цен на ряд товаров. Так, наиболее значительно подорожали свежие помидоры — 8,7%, а подешевела крупа гречневая-ядрица — 3,2%. Об этом сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Кроме того, за неделю стали дороже на 4,4% сосиски и сардельки, колбаса полукопченая и варено-копченая. Спички подорожали на 3,4%, баранина — 3,3%. Вермишель вместе с тем стала дешевле на 3,2%, хлеб из ржаной муки и смеси муки ржаной и пшеничной — 2,8%, чай черный байховый — 2,7%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубная паста на 5,7%, зубная щетка — на 3,2%. Стали дороже также сухие корма для домашних животных на 2,8%. Из услуг зарегистрировали повышение стоимости перелета на 4,2% в эконом-классе.