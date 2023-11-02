Тюменские энергетики инициируют прокурорскую проверку

На заседании Штаба по обеспечению надежной работы объектов электросетевого комплекса «Россети Тюмень» 1 ноября 2023 года было принято решение о направлении обращения в прокуратуру Тюменской области. Энергетики усмотрели признаки намеренного введения в заблуждение застройщиком покупателей недвижимости в коттеджном поселке Озерный-2 Переваловского муниципального образования. Дезинформирование потребителей, которые оказались незаконно подключены к электрическим сетям, привело к административным правонарушениям, перегрузке электрической сети и снижению качества жизни в период отопительного сезона.



Напомним, 24 октября в результате перегруза трансформаторной подстанции № 3115 без света остались жители коттеджных поселков Озерный, Озерный-2 и части села Перевалово. Причиной оказалось бездоговорное потребление электроэнергии: порядка 20 незаконно подключенных домовладений спровоцировали критическое превышение нормативных параметров электроустановки. При этом год назад мощность данной трансформаторной подстанции была увеличена почти вдвое в соответствии с заявками на техприсоединение и обеспечивала надежное электроснабжение добросовестных потребителей.

После инцидента энергетики провели встречу с жителями населенного пункта. В ходе совместного брифинга представители «Россети Тюмень» и администрации Тюменского района рассказали, что из 20 собственников домов только 9 перед заселением в новостройки подали заявку на подключение электричества. При этом срок исполнения обязательств энергетиками, включая установку дополнительной подстанции и приборов учета, в соответствии с договорами – декабрь 2023 года.

Однако жители, оказавшиеся в затруднительной ситуации, пояснили, что дома продавались с уже подведенным электричеством. По словам собеседницы с улицы Юности, представители продавца, застройщика и риелторы агентства недвижимости «СОВА» проигнорировали вопрос о правомерности выполненного подключения к сети. «Продавец сообщил, дом подключен к электричеству, все будет в порядке, и никого не отключат», – поделилась пострадавшая.

Компания «Россети Тюмень» намерена направить обращение в региональную прокуратуру с просьбой установить фигурантов событий, которые намеренно ввели в заблуждение покупателей жилья.