Директора МКУ «Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» предлагают наградить Почетным знаком города Перми

Директора муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» Перми Владимира Левитана могут наградить Почетным знаком города Перми «За заслуги перед городом Пермь». Соответствующий проект постановления внесен в гордуму главой Перми Эдуардом Сосниным.

Как указано в документе, наградить господина Левитана предлагается за многолетний добросовестный труд, заслуги в реализации образовательных программ в области физической культуры и спорта в городе Перми.